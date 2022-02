Am Valentinstag Ehefrau mit dem Umbringen bedroht

Ein 52-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Linz-Land bedrohte am 14. Februar 2022 um 1.30 Uhr früh seine Gattin in der gemeinsamen Wohnung in Traun mit dem Umbringen. Er verhielt sich auch gegenüber den einschreitenden Polizisten unkooperativ, beleidigend und aggressiv. Plötzlich hob er einen Arm und versuchte auf einen Beamten einzuschlagen.