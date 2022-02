Extremisten sehen „Chance“ in der Corona-Pandemie

Keine Gewerbeberechtigung oder aufrechte Betriebsgenehmigung, fehlende 2G-Kontrollen, dafür mehr als 100 Gäste inklusive namhafter Vertreter aus der Neonazi-Szene: So lautet die Bilanz eines Polizeieinsatzes in St. Johann am Steinfelde im Bezirk Neunkirchen. Schon mehrfach war der Lokalbetreiber aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Auflagen bei der Exekutive aufgefallen. Erst im Dezember letzten Jahres setzte es für ihn bei einer Corona-Demo eine Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt.