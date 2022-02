Die Angst bleibt: Nukleare Gefahren für Europa

Ein Blick auf die Landkarte befeuert seine Sorge: „Das älteste AKW steht in der Stadt Riwne – nur 750 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt. 7000 Menschen arbeiten in diesem Kraftwerk, in dem seit 1980 vier Atommeiler in Betrieb genommen wurden. „Von Ausfällen und Cyberangriffen hört man nur deswegen wenig, weil Kiew den gesamten Nuklearsektor vom Internet abgekoppelt hat.“