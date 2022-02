Ohne Hilfe der Privaten würde es düsterer aussehen

Immerhin beim Aufarbeiten des Rückstaus aus der Delta-Welle im Herbst sind die Kliniken zuletzt gut vorangekommen. Wie die Beantwortung einer SPÖ-Anfrage an das Gesundheitsministerium offenbart, wurden allein in den letzten beiden Monaten des Jahres 2021 in ganz Salzburg 543 Operationen verschoben. Das waren mehr als die Hälfte aller im vergangenen Jahr verschobenen Operationen. So viele waren es zuvor nur zu Pandemiebeginn im Frühjahr 2020.