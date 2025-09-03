Defekte Heizung löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr Neumarkt gemeinsam mit dem Löschzug Pfongau zu einem Einsatz in der Wallbachstraße in Salzburg aus. Im Keller eines Wohnhauses kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Ursache war ein Defekt an der Heizungsanlage. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.