Defekte Heizung löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr Neumarkt gemeinsam mit dem Löschzug Pfongau zu einem Einsatz in der Wallbachstraße in Salzburg aus. Im Keller eines Wohnhauses kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Ursache war ein Defekt an der Heizungsanlage. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.
Der dichte Rauch alarmierte am Dienstagabend die Bewohner eines Hauses in der Wallbachstraße in Neumarkt. Gegen 19 Uhr wurden die Feuerwehr Neumarkt und der Löschzug Pfongau alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Defekt an der Heizungsanlage die Rauchentwicklung ausgelöst hatte.
Schwerer Atemschutz
Unter schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrleute in den Keller vor und setzten einen Drucklüfter ein, um die Räume rauchfrei zu machen.
Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Auch Polizei und Rotes Kreuz unterstützten vor Ort. Verletzt wurde niemand.
