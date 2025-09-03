Vorteilswelt
Kalb gerettet

Feuerwehr Thalgau holt Jungtier aus Güllegrube

Salzburg
03.09.2025 13:50
Das Tier konnte sicher geborgen werden.
Das Tier konnte sicher geborgen werden.(Bild: FF Thalgau)

In Thalgau stürzte Mittwochfrüh ein Kalb in eine Güllegrube. Die Feuerwehr sicherte die gasbelastete Grube, stieg unter Atemschutz ab und hob das Tier mit Gurten heraus. Nach rund 30 Minuten war die Rettung abgeschlossen, das Kalb ging zur Kontrolle an den Tierarzt. Vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Einsatz.

Ein Sturz in die Güllegrube brachte am Mittwoch ein Kalb in Lebensgefahr – die Feuerwehr Thalgau griff sofort ein. Um 7.18 Uhr erfolgte die Alarmierung. Zunächst maßen die Einsatzkräfte die Atmosphäre in der Grube und belüfteten sie mit einem Lüfter, um die Gase zu verdrängen.

Zwei Atemschutzgeräteträger stiegen gesichert ab, legten Gurte an und bereiteten die Bergung vor. Wenig später wurde das Jungtier vorsichtig an die Oberfläche gehoben und ohne erkennbare Verletzungen einem Tierarzt übergeben. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Insgesamt standen acht Kräfte der Feuerwehr Thalgau im Einsatz, darunter zwei Atemschutzgeräteträger, ausgestattet mit Messgerät und Lüfter. Unterstützt wurde die Aktion durch einen Tierarzt.

Erst am 25. August hatten Einsatzkräfte im Flachgau ein Kalb aus einer Güllegrube in Schöngumprechting geborgen – auch dort verlief die Rettung erfolgreich.

