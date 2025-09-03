Feuerwehr Thalgau holt Jungtier aus Güllegrube

In Thalgau stürzte Mittwochfrüh ein Kalb in eine Güllegrube. Die Feuerwehr sicherte die gasbelastete Grube, stieg unter Atemschutz ab und hob das Tier mit Gurten heraus. Nach rund 30 Minuten war die Rettung abgeschlossen, das Kalb ging zur Kontrolle an den Tierarzt. Vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Einsatz.