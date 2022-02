Covid-Ausfälle legen die Krankenhäuser lahm

Die Spitze der Omikron-Welle scheint hinter Salzburg zu liegen – Landeshauptmann Wilfried Haslauer macht sich deswegen beim Bund für Öffnungsschritte stark. Die Situation in den Salzburger Spitälern galt in den letzten Wochen durchwegs als „unter Kontrolle“, da verhältnismäßig wenig Covid-Patienten im Krankenhaus betreut werden mussten. Wie schnell sich die eine Situation jedoch ändern kann, zeigten die letzten Tage. 70 zusätzliche covid-bedingte Ausfälle in zwei Tagen läuteten in den Salzburger Landeskliniken den Ausnahmezustand ein. Nun müssen wieder Operationen verschoben werden, außerdem gibt es im Bundesland einen akuten Mangel an internistischen Betten.