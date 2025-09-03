Blechlawine rollt auch zum Ferienende wieder

Mit dem Ende der Sommerferien in sechs Bundesländern und der beginnenden Heimreise vieler Bayern rechnet der ÖAMTC am kommenden Wochenende auch in Salzburg mit dichten Kolonnen. Besonders die Tauernautobahn (A10) wird wieder stark belastet sein.
Mit dem Ferienende in Teilen Österreichs und dem nahenden Schulstart in Bayern steigt am Wochenende das Verkehrsaufkommen rund um Salzburg deutlich an. Auf der Tauernautobahn (A10) müssen Autofahrer mit Blockabfertigungen vor einzelnen Tunneln rechnen. Engpässe können sich auch an den Grenzübergängen zu Deutschland ergeben, wo Wartezeiten erwartet werden.
Im Rückblick spricht der ÖAMTC dennoch von einer vergleichsweise problemlosen Saison: Staus wie in früheren Jahren blieben durch den Abschluss mehrerer Tunnelbaustellen zwischen Golling und Werfen heuer weitgehend aus.
Lediglich zum Ferienstart in Bayern am 2. August kam es zu bis zu 30 Kilometern stockendem Verkehr. Stauberater Herbert Thaler geht davon aus, dass sich die Belastung mit Ende der Ferien nochmals zuspitzen wird. Besonders an den letzten beiden Ferienwochenenden der Bayern sei mit verstärktem Rückreiseverkehr durch Salzburg in Richtung Norden zu rechnen.
