Blechlawine rollt auch zum Ferienende wieder

Lediglich zum Ferienstart in Bayern am 2. August kam es zu bis zu 30 Kilometern stockendem Verkehr. Stauberater Herbert Thaler geht davon aus, dass sich die Belastung mit Ende der Ferien nochmals zuspitzen wird. Besonders an den letzten beiden Ferienwochenenden der Bayern sei mit verstärktem Rückreiseverkehr durch Salzburg in Richtung Norden zu rechnen.