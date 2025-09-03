„Die Entwicklung steht vor den Resultaten“

Dass man in fünf Testspielen noch keine einzige Partie gewinnen konnte, spielt im Pinzgau keine größere Rolle. „Wir waren fast ebenbürtig. Der Unterschied war aber auch, dass die Haie mit neun Importspielern und wir mit nur vier gespielt haben. Körperlich und eisläuferisch waren wir nicht unbedingt schlechter. Das war gegen Villach und Ljubljana noch anders. Die Entwicklung steht ganz klar vor den Resultaten“, stellte der 34-jährige Pinzgauer gegenüber der „Krone“ klar. Denn: „Bei allem Respekt, es nutzt uns nichts, gegen unterklassige Teams zu testen. Wir wollen von den großen Mannschaften lernen.“