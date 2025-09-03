Vorteilswelt
5 Tests, 5 Pleiten!

„Die Entwicklung steht vor den Resultaten“

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.09.2025 10:49
Marcel Rodman und seine Zeller Eisbären sind in der Pre-Season noch sieglos. Unzifrieden wirkt ...
Marcel Rodman und seine Zeller Eisbären sind in der Pre-Season noch sieglos. Unzifrieden wirkt er und die Klubbosse aber nicht.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Nach dem abgebrochenen Testspiel in Ljubljana ging es für die Zeller Eisbären gestern gegen den nächsten Hochkaräter. Im Duell mit Erstligist Innsbruck hatte man in der Schlussphase doch das Nachsehen. Nach fünf Probegalopps wartet man im Pinzgau noch immer auf den ersten Sieg. Dennoch sind die Verantwortlichen mit der Entwicklung zufrieden.

0:1 verloren, in der Pre-Season weiter sieglos und dennoch zeigt man sich im Lager der Zeller Eisbären zufrieden. Mit den Rückkehrern Ethan Szypula, Philip Putnik und Max Wilfan hatte man gegen die Haie aus Innsbruck lange mitgehalten, am Ende aber durch den Treffer von Matt Wilkins sechs Minuten vor Schluss aber doch das Nachsehen. „Wenn wir weiterhin so spielen, sind wir auf einem guten Weg“, sagte Kele Steffler, der im Duell mit Innsbruck auch auf seinen Bruder Devin traf, nach der Partie.

Der Unterschied war aber auch, dass die Haie mit neun Importspielern und wir mit nur vier gespielt haben. Körperlich und eisläuferisch waren wir nicht unbedingt schlechter. Das war gegen Villach und Ljubljana noch anders. Die Entwicklung steht ganz klar vor den Resultaten

Patrick Schwarz, Geschäftsführer Zeller Eisbären

Dass man in fünf Testspielen noch keine einzige Partie gewinnen konnte, spielt im Pinzgau keine größere Rolle. „Wir waren fast ebenbürtig. Der Unterschied war aber auch, dass die Haie mit neun Importspielern und wir mit nur vier gespielt haben. Körperlich und eisläuferisch waren wir nicht unbedingt schlechter. Das war gegen Villach und Ljubljana noch anders. Die Entwicklung steht ganz klar vor den Resultaten“, stellte der 34-jährige Pinzgauer gegenüber der „Krone“ klar. Denn: „Bei allem Respekt, es nutzt uns nichts, gegen unterklassige Teams zu testen. Wir wollen von den großen Mannschaften lernen.“

Lesen Sie auch:
Das haben sich Paul Schmid und die Zeller Eisbären Freitagabend in Ljubljana auch anders ...
Kurioses Ende
Testspiel-Hit der Zeller Eisbären abgebrochen
30.08.2025

Umso besser, dass Samstag (19.30) mit den Vienna Capitals der nächste schwere Brocken am Zeller See gastiert. Kommende Woche geht‘ s dann noch zum deutschen Drittligisten nach Deggendorf, um sich den Feinschliff für die anstehende Alps Hockey League-Saison zu sichern. 

Rodman-Crew noch ohne Fix-Kapitän
Was noch offen ist? Die Kapitänsfrage! Darum buhlen neben Max Wilfan auch Christian Jennes, Tyler Cuma, Fredrik Widen, Nick Huard und Neuzugang Tim Coffman. Trainer Marcel Rodman muss sich hier bald entscheiden. 

Mathias Funk
