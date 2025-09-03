„Snowboard-Oldies“ brennen bereits auf den Winter

Feuerwehr Thalgau holt Jungtier aus Güllegrube
Weil der Winter näher rückt, sind auch Österreichs Snowboarder bereits mitten in der Vorbereitung auf die Saison. Die Routiniers Claudia Riegler und Andreas Prommegger versuchen trotz ihrer großen Erfahrung auch immer wieder neue Wege zu gehen.
„Am Anfang hat man oft das Gefühl, dass der Sommer ewig dauern wird, aber dann geht er immer brutal schnell vorbei.“ Andreas Prommegger hat die vergangenen Wochen und Monate im Kreise seiner Familie sehr genossen. Nebenbei arbeitete er auch an einer eigenen Firma. „Denn irgendwann ist es mit dem Snowboarden ja trotzdem vorbei, da braucht’s ein zweites Standbein“, lacht er.
