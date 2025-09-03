„Snowboard-Oldies“ brennen bereits auf den Winter

„Am Anfang hat man oft das Gefühl, dass der Sommer ewig dauern wird, aber dann geht er immer brutal schnell vorbei.“ Andreas Prommegger hat die vergangenen Wochen und Monate im Kreise seiner Familie sehr genossen. Nebenbei arbeitete er auch an einer eigenen Firma. „Denn irgendwann ist es mit dem Snowboarden ja trotzdem vorbei, da braucht’s ein zweites Standbein“, lacht er.