Darum fehlt dieses Juwel im Bullen-Aufgebot

Neben dem verletzten Neuzugang Anrie Chase ist Sulzbacher der bekannteste Name, der es nicht in den Kader schaffte. Der 20-Jährige zählte unter Trainer Thomas Letsch ab April zur erweiterten Startelf, war einer der großen Gewinner im Frühjahr. Auch bei der Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten stand der Mittelfeldspieler in der ersten Partie gegen Pachuca von Beginn an auf dem Feld.