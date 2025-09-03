Darum fehlt dieses Juwel im Bullen-Aufgebot

Am Mittwochmorgen gab Fußball-Vizemeister Salzburg seinen Kader für die Europa League bekannt. Wie bereits berichtet, steht mit Lucas Gourna-Douath auch ein überraschender Name im Aufgebot der Bullen. Mit Valentin Sulzbacher fehlt indes ein bekanntes Gesicht. Der Grund dafür ist bitter.
Neben dem verletzten Neuzugang Anrie Chase ist Sulzbacher der bekannteste Name, der es nicht in den Kader schaffte. Der 20-Jährige zählte unter Trainer Thomas Letsch ab April zur erweiterten Startelf, war einer der großen Gewinner im Frühjahr. Auch bei der Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten stand der Mittelfeldspieler in der ersten Partie gegen Pachuca von Beginn an auf dem Feld.
Für die Begegnung mit Al-Hilal fiel er kurzfristig mit Oberschenkelproblemen aus, es wurde aber zunächst angenommen, dass es sich um keine schlimme Verletzung handelt. Doch der österreichische U21-Teamspieler machte seitdem keine Partie mehr.
Verletzung bei individueller Einheit
Über zwei Monate später hätte Sulzbacher diese Woche ins Mannschaftstraining der Bullen zurückkehren sollen. Doch ausgerechnet einen Tag vor seinem geplanten Einstieg knöchelte der Youngster bei einer individuellen Einheit um und verletzte sich am Sprunggelenk. Die Folge? Der 20-Jährige wird erneut mehrere Wochen ausfallen und ist daher auch kein Thema für die Europa League.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.