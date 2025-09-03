Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bitterer Grund

Darum fehlt dieses Juwel im Bullen-Aufgebot

Salzburg
03.09.2025 20:30
Sulzbacher (li.) verletzte sich erneut.
Sulzbacher (li.) verletzte sich erneut.(Bild: Tröster Andreas)

Am Mittwochmorgen gab Fußball-Vizemeister Salzburg seinen Kader für die Europa League bekannt. Wie bereits berichtet, steht mit Lucas Gourna-Douath auch ein überraschender Name im Aufgebot der Bullen. Mit Valentin Sulzbacher fehlt indes ein bekanntes Gesicht. Der Grund dafür ist bitter. 

0 Kommentare

Neben dem verletzten Neuzugang Anrie Chase ist Sulzbacher der bekannteste Name, der es nicht in den Kader schaffte. Der 20-Jährige zählte unter Trainer Thomas Letsch ab April zur erweiterten Startelf, war einer der großen Gewinner im Frühjahr. Auch bei der Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten stand der Mittelfeldspieler in der ersten Partie gegen Pachuca von Beginn an auf dem Feld. 

Sulzbacher (re.) machte im Frühjahr in der Bundesliga eine gute Figur.
Sulzbacher (re.) machte im Frühjahr in der Bundesliga eine gute Figur.(Bild: Tröster Andreas)

Für die Begegnung mit Al-Hilal fiel er kurzfristig mit Oberschenkelproblemen aus, es wurde aber zunächst angenommen, dass es sich um keine schlimme Verletzung handelt. Doch der österreichische U21-Teamspieler machte seitdem keine Partie mehr. 

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch bat am Mittwoch zum Mannschaftstraining. 
Brach Training ab
Entwarnung bei Stürmer von Red Bull Salzburg
03.09.2025

Verletzung bei individueller Einheit
Über zwei Monate später hätte Sulzbacher diese Woche ins Mannschaftstraining der Bullen zurückkehren sollen. Doch ausgerechnet einen Tag vor seinem geplanten Einstieg knöchelte der Youngster bei einer individuellen Einheit um und verletzte sich am Sprunggelenk. Die Folge? Der 20-Jährige wird erneut mehrere Wochen ausfallen und ist daher auch kein Thema für die Europa League. 

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.557 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
165.075 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
142.486 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2576 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1285 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1244 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf