Red Bull Salzburg zittert um einen Stürmer

Mit Lucas Gourna-Douath war ein prominenter Name Teil des Mannschaftstrainings des FC Red Bull Salzburg am Mittwoch. Doch nicht nur der Franzose zog die Blicke auf sich. Ein Stürmer musste das Training vorzeitig wegen einer Verletzung abbrechen und musste beim Abgang vom Platz gestützt werden.
Die Hoffnung auf einen Wechsel hatte sich zerschlagen. Lucas Gourna-Douath gelang der Abgang vom FC Red Bull Salzburg nicht. Der Franzose steht nun im Kader der Bullen für die Europa League. Und auch beim Vormittagstraining am Mittwoch war der Franzose dabei. Beim Trainingsspiel gegen den FC Liefering, das die „Großen“ mit 3:0 gewannen, machte der 22-Jährige schon einmal einen guten Eindruck.
Wohl Achillessehne betroffen
Wie Lucas Gourna-Douath sorgte auch Yorbe Vertessen für Aufsehen. Aber unfreiwillig! Der Belgier bekam einen Schlag ab und konnte nicht mehr weitermachen. Beim Abgang vom Platz musste der Angreifer von den Betreuern Cornelia Werdenich (Physio) und Scott Eisele (Reha-Trainer) gestützt werden.
Vertessen konnte nicht auftreten. Beim 24-Jährigen soll nach „Krone“-Informationen die Achillessehne betroffen sein. Über eine etwaige Ausfallzeit ist aktuell aber noch nichts bekannt.
