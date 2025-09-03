Red Bull Salzburg zittert um einen Stürmer

Die Hoffnung auf einen Wechsel hatte sich zerschlagen. Lucas Gourna-Douath gelang der Abgang vom FC Red Bull Salzburg nicht. Der Franzose steht nun im Kader der Bullen für die Europa League. Und auch beim Vormittagstraining am Mittwoch war der Franzose dabei. Beim Trainingsspiel gegen den FC Liefering, das die „Großen“ mit 3:0 gewannen, machte der 22-Jährige schon einmal einen guten Eindruck.