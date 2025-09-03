Pinzgauer Hauptverkehrsader muss saniert werden

Im Pinzgau wird eine der wichtigsten Strecken saniert: Zwischen den zwei Kreisverkehren in Bruck und Schüttdorf an der B311 muss deshalb die Fahrbahn gesperrt werden. Was Autofahrer konkret wissen müssen.
Die Spurrillen auf der Fahrbahn zwischen den Kreisverkehren am Maximarkt und Porsche werden beseitigt und der Belag auf 700 Metern komplett erneuert, wie das Land Salzburg mitgeteilt hat. Zwischen 8. September und 10. Oktober kommt es daher zu Einschränkungen auf der Strecke.
Voraussichtlich von 15. bis 26. September wird der Verkehr aus Mittersill/Saalfelden in Fahrtrichtung Bruck über die B168a Entlastungsstraße Schüttdorf, über die Kaprunerstraße und die Salzachuferstraße geführt.
Währenddessen werden die Kaprunerstraße und die Salzachuferstraße zu Einbahnstraßen.
Wetter entscheidend für Dauer der Sperrung
Die Dauer der Baustelle und der Umleitungen ist jedoch vom Wetter abhängig, daher kann es zu Verzögerungen kommen.
Der Verkehr aus Richtung Taxenbach in Richtung Mittersill, Zell am See beziehungsweise Saalfelden kann wie gewohnt auf der B311 bleiben.
Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See rät Autofahrern dennoch, für die Strecke etwas mehr Zeit einzuplanen.
