Pinzgauer Hauptverkehrsader muss saniert werden

Die Spurrillen auf der Fahrbahn zwischen den Kreisverkehren am Maximarkt und Porsche werden beseitigt und der Belag auf 700 Metern komplett erneuert, wie das Land Salzburg mitgeteilt hat. Zwischen 8. September und 10. Oktober kommt es daher zu Einschränkungen auf der Strecke.

Voraussichtlich von 15. bis 26. September wird der Verkehr aus Mittersill/Saalfelden in Fahrtrichtung Bruck über die B168a Entlastungsstraße Schüttdorf, über die Kaprunerstraße und die Salzachuferstraße geführt.