Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sperre auf B311

Pinzgauer Hauptverkehrsader muss saniert werden

Salzburg
03.09.2025 16:33
Spurrillen sollen auf der B311 beseitigt werden.
Spurrillen sollen auf der B311 beseitigt werden.(Bild: Land Salzburg/Stefan Pfeifenberger)

Im Pinzgau wird eine der wichtigsten Strecken saniert: Zwischen den zwei Kreisverkehren in Bruck und Schüttdorf an der B311 muss deshalb die Fahrbahn gesperrt werden. Was Autofahrer konkret wissen müssen. 

0 Kommentare

Die Spurrillen auf der Fahrbahn zwischen den Kreisverkehren am Maximarkt und Porsche werden beseitigt und der Belag auf 700 Metern komplett erneuert, wie das Land Salzburg mitgeteilt hat. Zwischen 8. September und 10. Oktober kommt es daher zu Einschränkungen auf der Strecke. 

Voraussichtlich von 15. bis 26. September wird der Verkehr aus Mittersill/Saalfelden in Fahrtrichtung Bruck über die B168a Entlastungsstraße Schüttdorf, über die Kaprunerstraße und die Salzachuferstraße geführt.

Währenddessen werden die Kaprunerstraße und  die Salzachuferstraße zu Einbahnstraßen.

Wetter entscheidend für Dauer der Sperrung
Die Dauer der Baustelle und der Umleitungen ist jedoch vom Wetter abhängig, daher kann es zu Verzögerungen kommen. 

Der Verkehr aus Richtung Taxenbach in Richtung Mittersill, Zell am See beziehungsweise Saalfelden kann wie gewohnt auf der B311 bleiben.

Lesen Sie auch:
Aus für das Radeln am Risiko-Radweg: Noch bis Ende Oktober verkehrt ein Shuttledienst auf der ...
Radverbot auf B 311
Radfahrer müssen jetzt das Shuttle-Taxi nehmen
22.08.2025
An B311 in Weißbach
Was jetzt? Markierung für Radfahrer verwirrt
27.08.2025
Nur mehr Shuttledienst
Fahrverbot für Radler auf B 311 ab sofort in Kraft
21.08.2025

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See rät Autofahrern dennoch, für die Strecke etwas mehr Zeit einzuplanen. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.553 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
163.809 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
140.152 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2574 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1272 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1243 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf