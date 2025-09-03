Unbekannte brechen in Lieferinger Restaurant ein

In den frühen Morgenstunden des 2. September drangen unbekannte Täter in ein Restaurant in Salzburg-Liefering ein. Sie verschafften sich Zugang über ein gekipptes Fenster und entwendeten Bargeld sowie Getränke. Der Schaden wird noch erhoben, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
In Salzburg-Liefering kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Einbruch in ein Restaurant. Die Täter nutzten ein gekipptes Fenster, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld sowie mehrere Getränke.
Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sichert Spuren am Tatort. Ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Einbrüchen besteht, wird derzeit geprüft.
