Drängler, Drogenlenker und Raser waren unterwegs

Auch in der Stadt Salzburg führte die Polizei Verkehrskontrollen durch. Ein 19-jähriger Braunauer fiel durch einen positiven Drogenspeicheltest auf. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte den Einfluss von Cannabis, weshalb ihm der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Alkotest verlief zwar negativ, angezeigt wurde er dennoch. Mehrere weitere Organmandate ergingen wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung und anderer Delikte.