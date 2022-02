Betrüger immer ärger: „Tochter schuld an Babytod!“

„Bei uns klingelt aktuell bis zu 30-mal am Tag das Telefon. Meistens sind Senioren am Apparat, die völlig von der Rolle sind, weil sie von Gaunern Drohanrufe erhalten haben. Zum Beispiel wird ihnen eingeredet, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt hätte, bei dem ein Baby getötet wurde, die Tochter jetzt in U-Haft säße und Kaution verlangt wird“, berichtet ein genervter Polizist aus dem Bezirk Linz-Land: „Auffällig ist, dass die Anrufe aufs Festnetz gehen und Leute mit Vornamen wie Huberta angerufen werden.“