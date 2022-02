Russland-Sanktionen: Bremsen Wien und Budapest?

Stets ist von einer „klaren“ und „einheitlichen“ Botschaft an Moskau in der Ukraine-Krise die Rede. Doch so einheitlich ist die Haltung innerhalb der EU bekanntlich nicht. Nun sorgt ein Artikel des Nachrichtenportals „Politico“ für Aufregung, denn dort heißt es, dass sich bei Gesprächen hinter verschlossenen Türen Österreich und Ungarn am wenigsten bereit gezeigt hätten, Handelsbeziehungen mit Russland zu begrenzen. Das Außenministerium in Wien weist den Bericht zurück.