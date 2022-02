Außenministerium rät von unnötigen Reisen ab

Generell müsse nicht von Reisen in die Ukraine abgeraten werden, sagen Mitarbeiter der ukrainischen Botschaft in Wien. Das russische Militär sei bereits seit Monaten in Grenznähe positioniert. Neu ist jedoch ein umstrittenes Militärmanöver, für das das russische Heer Kampfflugzeuge nach Belarus (Weißrussland) verlegte. Der Westen und die ukrainische Armee befürchten, dass die Übung auf einen Einmarsch in die Ukraine vorbereiten könnte. Sie halten diesen aus dem Nachbarland durch das radioaktive Gebiet um das Atomkraftwerk Tschernobyl für wahrscheinlich.