Ukraine: Waffen helfen jetzt nicht

Hektische Waffenlieferungen an die Ukraine nutzen gar nichts; jedenfalls nicht kurzfristig. Sie ändern in der jetzigen Krise nichts an dem massiven militärischen Ungleichgewicht, und sie wirken gegenüber der Kremlführung schon gar nicht abschreckend. Ganz im Gegenteil: Statt zu einer Lösung zu kommen, kann diese Eskalation viel mehr zu einer Verschärfung der Lage beitragen.