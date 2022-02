Happy End für unrechtmäßig abgeschobenen Pakistani

Nach Angaben des ehemaligen Vorarlberger ÖGB-Vorsitzenden Norbert Loacker, der sich stark in den Fall einbrachte, erhält A. seine Arbeitsstelle in der Pizzeria in Lustenau zurück. Dort hatte er seine Lehre begonnen. Der Arbeitsplatz ist indirekt auch Voraussetzung dafür, dass A. länger in Österreich bleiben kann. „Er muss eine Krankenversicherung vorweisen können, einen gesicherten Lebensunterhalt sowie eine Unterkunft“, erklärte Anwalt Harg - mit dem Nachsatz: „Das wird er erfüllen.“