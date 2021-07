Asylwerber Qamar A. erhält eine neue Chance

Wenn das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl kein Rechtsmittel einlegt, geht das Verfahren um den Aufenthaltstitel des Pakistanis zurück an den Start. Der 29-Jährige befindet sich seit der Abschiebung in seinem Heimatland und konnte auch bei der Verhandlung am Mittwoch nicht anwesend sein. Qamar A. war 2012 illegal nach Österreich gekommen und hatte einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt. Er erhielt jedoch keinen positiven Asylbescheid.