Garage in Höchst wurde zum Raub der Flammen

Die Feuerwehren mussten am Dienstag in der Vorarlberger Gemeinde Höchst ausrücken. Grund war eine brennende Garage. Glücklicherweise kam es durch den Brand lediglich zu Sachschäden.
Zu einem Einsatz in Höchst wurden die Florianijünger am Dienstagvormittag gerufen: Dort war eine Garage bei einem Wohnhaus in Brand geraten. Über die Brandursache herrscht derzeit noch Unklarheit.
Fest steht jedenfalls, dass beim Eintreffen der Feuerwehren bereits der Rauch aus dem Dach stieg, verletzte wurde zum Glück aber niemand. Mittels Drehleiter wurden die Löscharbeiten vorgenommen. Die in der Garage abgestellten Fahrräder und andere Gegenstände wurden komplett zerstört.
