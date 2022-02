Chat-Jubel schon bevor die Kommission fertig war!

„Wir haben es geschafft!“

Nachlesen kann man aber weitere Chat-Nachrichten am Tag der Begutachtung von Leitner, Hauptkonkurrentin Christa Scharf und weiterer vier Kandidaten, durch eine Kommission, die laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts am 13. Februar 2017 von 08.45 bis 18.15 tagte. Schon kurz vor 8h schrieb Schmid an Wöginger „Bin erreichbar“. Kurz vor 16.15h, also zwei Stunden vor Ende, schrieb Schmid jubelnd an Wöginger: „Wir haben es geschafft :-)) Der Bürgermeister (Leitner, Anm.) schuldet Dir was!“ Fünf Minuten später Wögingers Antwort: „echt super!! Bin total happy“.