Kanada: Truckerproteste „rassistisch konnotiert“

Wegen der anhaltenden und massiven LKW-Fahrer-Proteste in Ottawa wurde vergangenen Sonntag in der kanadischen Hauptstadt der Notstand ausgerufen.Für die österreichischen Sozialwissenschaftlerin Mascha Gugganig, die an der University of Ottawa unterrichtet und forscht, sind die Proteste nicht nur „rassistisch konnotiert“, auch die Lärmbelastung für die Bevölkerung sei mittlerweile unerträglich geworden.