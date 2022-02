Provinz in Kanada hebt alle Corona-Maßnahmen auf

„Diese Regeln sind überholt“, sagte Saskatchewans Premierminister Scott Moe. Mehr als 80 Prozent der Einwohner der Provinz seien bereits doppelt gegen das Virus geimpft, rund die Hälfte hätten eine Auffrischungsimpfung erhalten. Daher sei es nun an der Zeit, das Coronavirus als Endemie zu behandeln. Der Premier der Provinz Québec kündigte unterdessen eine Aufhebung der Corona-Maßnahmen in dem Landesteil ab Mitte März an.