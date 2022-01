Trucker-Protest gegen Corona-Maßnahmen in Kanada

Premier Trudeau und Familie an sicheren Ort gebracht

Die Polizei sei in Alarmbereitschaft, hieß es. Trudeau und seine Familie seien vorsorglich an einen geheimen Ort in der Hauptstadt gebracht worden. Über das gesamte Wochenende sollte die Polizeipräsenz hoch bleiben. Einige Demonstranten erklärten, sie wollten mehrere Tage bleiben. Die Proteste seien zunächst zwar lautstark gewesen, aber größtenteils friedlich.