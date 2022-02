U-Ausschuss-Akten: Blümel noch Fall für Justiz

Vorsitzender Sobotka weist Kritik an ihm von sich

In Kritik steht außerdem einmal mehr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Grund dafür sind publik gewordene Chats, wonach Sobotka einst als Innenminister Parteifreunden zu Posten verholfen haben soll. In den Chats ist auch von einer Interventionsliste die Rede. Für die Opposition ist das ein Grund mehr, warum Sobotka keinesfalls den Vorsitz im ÖVP-U-Ausschuss führen sollte. Aus dessen Büro heißt es: Bei der Liste würde es sich um „Bürgeranfragen“ handeln. „Was daran skandalös sein soll, ist nicht nachvollziehbar“.