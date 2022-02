Offene Fragen zu schillernden Schlüsselfiguren

Eine weitere Frage drängt sich auf. Warum wird Sebastian Kurz noch nicht zum Ausschuss geladen? Krainer: „Er würde sich permanent entschlagen, weil er Beschuldigter ist.“ Das ist er. Doch sein Ex-Vertrauter Thomas Schmid ist noch viel stärker in Ermittlungen involviert. Aber der sei eben die „Schlüsselfigur“. Sein Handy ist übrigens lange nicht ausgewertet. Eine Sprecherin der WKStA sagt: „Oft ist es so, dass eine Nachricht beiseitegeschoben wird. Später kann sich herausstellen, dass der Chat doch relevant ist in neuem Kontext. Es ist ein stetiger Prozess.“ Das ergibt mitunter neue Ermittlungsstränge. Und Stoff für den U-Ausschuss.