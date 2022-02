Kinderimpfung: Kritik an Meinung rechter Politiker

Weil sie ihre Kinder nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, werden rechte Politiker in Italien scharf kritisiert. „Meine neunjährige Tochter ist nicht gegen das Coronavirus geimpft. Die Impfung ist eine Entscheidung, die den Eltern und Kinderärzten zusteht. Das ist kein Thema für eine politische Diskussion“, sagte der Chef der in Rom mitregierenden, rechten Lega, Matteo Salvini, in einem Radiointerview am Mittwoch.