Arzt in Italien täuschte Impfungen vor: Festnahme

Ermittlungsquellen zufolge hatten Impfgegner verbreitet, der Arzt sei bereit, die Verabreichung des Covid-Impfstoffs vorzutäuschen und die jeweiligen Personen als geimpft zu registrieren. Auslöser für die Ermittlungen war die Anzeige einer Mutter bei den Carabinieri der Stadt Prato. Sie befürchtete, dass ihr Sohn, der die Dienste des Arztes in Anspruch genommen hatte, am Coronavirus erkranken könnte. Bei Kontrollen von Carabinieri in Florenz war bereits Verdacht gegen den Mediziner aufgekommen.