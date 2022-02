Italien schafft Maskenpflicht im Freien ab

Angesichts sinkender Infektionszahlen unternimmt Italien erste Schritte zur Lockerung der Corona-Restriktionen. So fällt ab Freitag (11. Februar) die Maskenpflicht im Freien, kündigte Gesundheitsstaatssekretär Andrea Costa am Montag an. Am selben Tag könnten auch Diskotheken und Tanzlokale wieder öffnen, berichteten italienische Medien.