Italien lockert Maßnahmen: Kürzere Quarantäne

Während die Zahl der Corona-Ansteckungen in Italien weiter sinkt, kündigt die Regierung eine neue Phase im Kampf gegen die Pandemie an. So sollen einige Restriktionen wegfallen. Die Quarantäne für symptomfreie Ungeimpfte, die mit Infizierten in Kontakt gekommen sind, wurde von zehn auf fünf Tage verkürzt, wie das Gesundheitsministerium am Samstag erklärte.