Impfpflicht-Gegner campieren in Neuseeland

Der Protest begann am Dienstag, als Fahrzeuge im Zentrum Wellingtons wichtige Straßen blockiert hatten (Video oben). Die Lenker waren offenbar von den Aktionen der Lkw-Fahrer in Kanada inspiriert worden. In Ottawa waren am Samstag rund 1000 Lkws und andere Fahrzeuge in die Innenstadt gekommen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Auslöser war die im Jänner eingeführte Impfpflicht für Lastkraftwagenfahrer, die aus den USA zurückkehren.