Neuseeland öffnet nun schrittweise die Grenzen

Neuseeland lockert ab Ende Februar die Einreisebestimmungen. Gegen das Coronavirus geimpfte Neuseeländer, die sich in Australien aufhalten, können ab dem 27. Februar ohne verpflichtende Quarantäne in ihre Heimat zurückkehren, sagt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Donnerstag. Aus allen anderen Ländern sei die quarantänefreie Einreise für geimpfte Staatsbürger zwei Wochen später möglich.