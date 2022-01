Panikkäufe sorgen für leere Regale in Neuseeland

Auslöser für die strengeren Corona-Regeln war eine positiv auf die Virus-Variante Omikron getestete Familie, die in Kontakt mit etlichen Menschen hatte. Daraufhin kündigte Regierungschefin Ardern am Sonntag bei einer überraschend einberufenen Pressekonferenz in der Hauptstadt Wellington eine Verschärfung der Maßnahmen gegen Covid-19 an, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden.