Diese elf Urlaubsziele gibt‘s heuer ab Klagenfurt

Von Klagenfurt aus in die Welt

Denn das Angebot ab Klagenfurt ist so umfangreich wie lange nicht mehr. Reisespezialist Ingo Hitzenhammer von Hitreisen bietet als Flugziele Mallorca, Barcelona, Hamburg, die Blumeninsel Madeira, Dubrovnik, Fuerteventura, Belgrad, Larnaka (Zypern) und Altenrhein-St. Gallen an. Nach Fuerteventura bzw. Mallorca werden sogar 25 bzw. 23 Termine offeriert. „Auch Belgrad ist total im Kommen“, sagt Hitzenhammer.