Kunden ärgern kürzere Schalterzeiten und Ausfälle

So mancher Bawag-Kunde macht dieser Tage seinem Unmut ordentlich Luft: Längst nicht nur die nunmehrigen, kurzen Kassazeiten der Filiale am Max-Ott-Platz (von 9 bis 13 Uhr) ärgern. Auch Wartezeiten und Ausfälle in der letzten verbliebenen Bankstelle in Salzburg erzürnen „Krone“-Leser. Wie etwa auch einen Salzburger, der kürzlich das Bankhaus in der Mozartstadt aufsuchte. „Wir sind extra hineingefahren, dann kam es zu einem großflächigen Ausfall“, berichtet der Mann. Er wollte eigentlich nur einen Teil seines Gehalts abheben.