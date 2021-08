Millionenverlust für Raiffeisenverband Salzburg?

Bloomberg beruft sich in der Meldung vom Dienstag auf Unterlagen des Deutschen Bundestages. So finde sich in den Akten des Wirecard-Untersuchungsausschusses ein Schreiben des Raiffeisenverbandes Salzburg an die Wirecard Sales International Holding GmbH, in dem ein Kredit in Höhe von 20 Millionen Euro zurückgefordert wird. Das Papier sei mit 3. Juli 2020 datiert. Damals war die Wirecard AG bereits insolvent.