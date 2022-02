Wüste Schlägerei im Untergrund endete vor Richter

Die düstere Stimmung in der Passage unter dem Hinsenkampplatz in Urfahr ist vielen Linzern bekannt. Das dortige Lokal heißt sinnigerweise „Underground“. Und dort nahm der Streit zwischen dem 43-Jährigen aus Tunesien und einem 49-jährigen Linzer am 21. Juni seinen Ausgang. Der Tunesier soll schon länger Unruhe unter den Gästen gestiftet haben. Als sich der Streit vor das Lokal verlegte, versuchte der Wirt noch zu schlichten. Doch der 43-Jährige ließ nicht von seinem Opfer ab, versetzte ihm Faustschläge, und als der Linzer bereits am Boden lag, trat er noch mit dem Fuß nach ihm. Der 49-Jährige erlitt eine Schädelprellung und Hämatome am Kopf.