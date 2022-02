Alarm nach Messerattacke in frühen Morgenstunden

Wirbel in den frühen Morgenstunden löste ein offensichtlich schwer betrunkener Gast in einer Wohnsiedlung in Pinkafeld aus. Als die Polizei einschritt, ging er vor dem Haus in Kampfpose. Der Randalierer wurde festgenommen. Außerdem stellte die Polizei diverse Waffen beim Beschuldigten sicher.