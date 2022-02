Erst ein Drittel der Tiefsee-Lebewesen ist bekannt

Erst ein Drittel der in der Tiefsee lebenden Organismen sind bekannt. Das geht aus einer Analyse von zwei Milliarden DNA-Sequenzen hervor. Der Rest, also fast zwei Drittel, können hingegen keiner bislang bekannten Gruppe zugeordnet werden, teilte das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseen am Montag in Frankfurt am Main mit.