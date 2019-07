Forscher filmen bizarres Tiefsee-Lebewesen

Den Namen erhielt der Meeresbewohner wegen seines großen Siphons, der ein wenig an die Schnauze eines Schweines erinnert. Diese Kalmar-Art ist in der Lage, ihren Auftrieb mit einer mit Ammoniak gefüllten Kammer im Körperinneren zu regulieren und wird daher häufig mit über dem Kopf ausgestellten Tentakeln (die im Video oben an ein Geweih erinnern) beobachtet.