Ubisoft versucht, Entwickler für NFT zu begeistern

Spieler sehen NFTs äußerst skeptisch

Sogenannte NFTs werden in der Gaming-Branche äußerst kontrovers diskutiert. Spieleverleger wittern in den Blockchain-Besitzurkunden ein großes Geschäft und glauben, das lukrative, aber längst nicht bei allen Spielern beliebte Geschäft mit digitalem Krimskrams wie Waffen-Skins, virtueller Kleidung und anderen kosmetischen Dingen auf eine neue Stufe heben zu können. Von In-Game-Shops in 70-Euro-Vollpreisspielen gebeutelte Spieler befürchten hingegen Geldmacherei ohne Mehrwert.