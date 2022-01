Beatles-Andenken kommen als NFTs unter den Hammer

Der Sohn von Ex-Beatle John Lennon, Julian Lennon (58), will im Rahmen einer NFT-Auktion Andenken an seinen Vater und die legendäre britische Band versteigern. Die Auktion „Lennon Connection: The NFT Collection“ soll am 7. Februar stattfinden, gab das Auktionshaus Julien‘s in Kalifornien am Montag bekannt. Unter den Stücken aus seiner Privatsammlung sind Gitarren, Song-Manuskripte und Kleidungsstücke.