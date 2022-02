Omikron könnte das Ende des Schreckens bedeuten

„Noch viele offene Fragen“

Der Molekularbiologe Andreas Bergthaler von der MedUni Wien sagt: „Die Wissenschaft hat viele offene Fragen zur Entstehung neuer Varianten, auch was Omikron betrifft. Wir wissen nicht, wie die vielen Mutationen entstanden sind.“ Es könnte in einer abgelegenen Region ohne Überwachung geschehen sein; oder auch zusammenhängen mit Langzeitinfektionen; oder in einer Tierpopulation längere Zeit zirkuliert sein und sich mit Mutationen an einen neuen Wirt angepasst haben.