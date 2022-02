Lkw-Lenker hörte in Suben Flüchtlinge klopfen

Ein türkischer Lkw-Lenker meldete am Sonntag gegen 10.40 Uhr via Notruf, dass sich auf der Ladefläche seines Sattelanhängers vermutlich Personen befinden würden, die sich durch Klopfzeichen bemerkbar gemacht hatten. Die einschreitende Polizeistreife Suben und die Autobahnpolizei Ried ließen daraufhin am Zollamt Suben die Ladefläche öffnen. Darin versteckten sich drei pakistanische und drei afghanische Staatsangehörige.