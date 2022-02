30 Jahre Staub auf 360 Engeln im Stift Wilhering

Alle 20 bis 30 Jahre abstauben! Herrlich, denkt da wohl jede Hausfrau und jeder Hausmann. Im Haus des Herrn in der Stiftskirche Wilhering ist es jetzt wieder mal so weit. Das dreiköpfige Restauratorenteam um Kurt Reiss (62) aus Enns ist dafür jetzt gleich mal zwei Monate im Einsatz. Und da wird nicht einfach drauflosgewischt, sondern ganz vorsichtig Hand an die 26 Großfiguren, 360 Englein, unzählige andere kleine Verzierungen, Bilder, Orgel, Kanzel gelegt – es gibt genug Raum für Staub, um sich anzulegen. „Bei der normalen Kirchenreinigung sind die Großfiguren tabu“, weiß Abt Reinhold Dessl, der den 90.000 Euro-Reinigungsauftrag vergeben hat. Eine Sonderkollekte braucht es nicht, das Denkmalamt zahlt auch mit, um eine der schönsten Rokoko-Kirchen im deutschen Sprachraum wieder in den schönsten irdischen Glanz zu versetzen.