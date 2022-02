Wenn das Leben zum finanziellen Kraftakt wird

Hinzu kommt, dass auch für Waren des täglichen Bedarfs tiefer in die Tasche gegriffen werden muss. Gemäß den Zahlen der Statistik Austria sind die Preise etwa für Gemüse um 5,8 Prozent gestiegen, jene für Brot um drei Prozent. Schuld an der Entwicklung ist unter anderem die Coronakrise. Während die Lieferketten immer noch beeinträchtigt sind, ist die Konjunktur sprunghaft angestiegen. Dadurch übersteigt die Nachfrage das Angebot, was wiederum die Preise steigen lässt.