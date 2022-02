Baustopp: Wiens parteipolitische Fehlentscheidung

Die „Krone“: Welche folgen hat die Entscheidung, die an einem Schreibtisch des Ministeriums in Wien im November 2021 getroffen wurde, für Kärnten?

Landesrat Martin Gruber: Es sind auf dieser Straße schon zu viele Menschen gestorben. Die Bevölkerung und Wirtschaftsbetriebe haben auf den seit vielen Jahren versprochenen Ausbau vertraut. Mit dieser Entscheidung richtet sich Ministerin Gewessler gegen die Pendler, gegen die Wirtschaft und gegen die Entwicklung in der gesamten Region.