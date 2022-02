Caps beenden Negativserie mit 5:3 gegen Innsbruck

In Wien gingen die Gäste durch Alex Dostie (10.) in Führung. Die Caps konterten durch Joel Lowry (12.) und stellten zu Beginn des zweiten Drittels dank Nikolaus Hartl (22.) und Fabio Artner (23.) auf 3:1. Acht Sekunden vor Beginn der zweiten Pause verkürzte Mike Huntebrinker, Christof Kromp sorgte wieder für einen Zwei-Tore-Abstand (46.). Der zweite Treffer von Huntebrinker (50.) war für die Innsbrucker zu wenig - am Ende setzte es für sie nach dem Empty-Net-Goal von Alex Wall (60.) die achte Auswärtsniederlage in Folge gegen die Capitals. Dadurch fielen die „Haie“ an die elfte Stelle zurück, die Capitals schoben sich auf Rang sechs.